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Зарабатывай на криптовалютном рынке вместе с Unicrypt

Заключите контракт в личном кабинете
и получайте до 3% прибыли ежедневно.

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Ваша прибыль - наша работа

Пройдите простую регистрацию, заключите контракт от 100 рублей и получите свою первую прибыль уже завтра. Огромный опыт и отлаженные процессы позволили нам установить фиксированный процент дохода и выплачивать от 1,5 до 3% ежедневно в зависимости от суммы контракта.

Калькулятор прибыли

Минимальная сумма
контракта- 100 руб,
а доходность до 3%
ежедневно

Официально
зарегистрированы
в РФ

Возможность снятия
первой прибыли уже
на следующий день

Доступно и понятно.
Справится даже
новичок

Агенты поддержки
помогут на любом
этапе работы

Доступно и понятно. Справится даже новичок

Официально зарегистрированы в РФ

Агенты поддержки помогут на любом этапе работы

Минимальная сумма контракта - 100 руб, а доходность до 3% ежедневно

Возможность снятия первой прибыли уже на следующий день

причин которые
делают проект
Unicrypt
уникальным

Почему криптовалюта -
лучшая инвестиция?

Рынок криптовалюты предоставляет огромные возможности для опытных трейдеров. И это проверяется на практике - ни одна из бирж: сырьевая, товарная, фондовая и ни один финансовый рынок не демонстрируют такой высокой динамики роста и доходности.

Криптовалюты имеют очень высокую волатильность вплоть до десятков процентов в сутки, что позволяет нам получать сотни процентов чистой прибыли за пару месяцев и выплачивать прибыль нашим инвесторам.

Начать зарабатывать

Источники прибыли
Unicrypt

Трейдинг

Торговля на криптовалютных биржах

Высокая волатильность криптовалют отпугивает новичков, но выглядит привлекательно для опытного трейдера. Используя знания механизмов работы классических бирж, мы за считанные часы пополняем баланс на крупные суммы, закрывая сделки с высоким уровнем волатильности. Стабилизаторами стратегии выступают сделки с низкой волатильностью. В итоге чистая прибыль держится на уровне выше 10%.

Облачный майнинг

Аренда мощностей майнинг ферм

Cloud mining - процесс добычи криптовалюты с использованием удаленного центра обработки данных с общей вычислительной мощностью. Это намного выгоднее, чем добыча криптовалюты на собственном оборудовании, т.к. фермы и дата центры данных компаний построены в местах с дешевой электроэнергией, а также используют специализированное oборудование — ASIC, приобретаемое по оптовым ценам.

ICO

Initial Coin Offerings - первичное размещение монет

Инвестируя в криптовалютные стартапы, мы зарабатываем на росте стоимости их цифровых активов - токенов. Эти токены распределяются между инвесторами в соответствии с долей вложенных в стартап денег. За короткий срок цена токенов может вырасти в сто и более раз. Прекрасный пример - криптовалюта Eter, цена которой во время ICO составляла $0,3, а позже перевалила за $400.

Источники прибыли
Unicrypt

Трейдинг

Торговля на криптовалютных
биржах

Высокая волатильность криптовалют отпугивает новичков, но выглядит привлекательно для опытного трейдера. Используя знания механизмов работы классических бирж, мы за считанные часыпополняем баланс на крупные суммы, закрывая сделки с высоким уровнем волатильности. Стабилизаторами стратегии выступают сделки с низкой волатильностью.В итоге чистая прибыль держится на уровне выше 10%.

Подробнее

Облачный майнинг

Аренда мощностей
майнинг ферм

Cloud mining - процесс добычи криптовалюты с использованием удаленного центра обработки данных с общей вычислительной мощностью.  Это намного выгоднее, чем добыча криптовалюты на собственном оборудовании,  т.к. фермы и дата центры данных компаний построены в местах с дешевой электроэнергией, а также используют специализированное oборудование — ASIC, приобретаемое по оптовым ценам.

Подробнее

ICO

Initial Coin Offerings - первичное
размещение монет

Инвестируя в криптовалютные стартапы, мы зарабатываем на росте стоимости их цифровых активов - токенов. Эти токены распределяются между инвесторами в соответствии с долей вложенных в стартап денег. За короткий срок цена токенов может вырасти в сто и более раз. Прекрасный пример - криптовалюта Eter, цена которой во время ICO составляла $0,3, а позже перевалила за $400.

Подробнее

Как начать зарабатывать с Unicrypt

Регистрация

Чтобы начать сотрудничество с нашей платформой, вам нужно зарегистрироваться на сайте. Это займет не более одной минуты. Далее вы автоматически попадаете в личный кабинет и можете сразу начинать работу.

01

Заключение контракта

Пополните баланс одной из предложенных платежных систем. Изучите инвестиционные планы, выберите наиболее подходящий вариант и заключите контракт на нужную вам сумму. С этого момента деньги работают на вас!

Минимальная сумма контракта - 100 руб.

02

Получение прибыли

После заключения контракта, прибыль начисляется на баланс в "Личном кабинете" каждые 24 часа. Заработанные средства вы можете вывести на банковскую карту или другим доступным способом.

Начать зарабатывать
03

Биржи, с которыми мы работаем

Инвестиционные контракты

1.5%
в день
Базовый
  • Ежедневная прибыль: 1.5%
  • Вывод прибыли: В любое время
  • Тело депозита: Возвращается
  • Минимальная сумма: 100 ₽
  • Максимальная сумма: 99 999 ₽
  • Срок контракта: 180 дней
Выбрать
3%
в день
Продвинутый
  • Ежедневная прибыль: 3%
  • Вывод прибыли: В любое время
  • Тело депозита: Возвращается
  • Минимальная сумма: 100 000 ₽
  • Максимальная сумма: 1 000 000 ₽
  • Срок контракта: 180 дней
Выбрать
1.5%
в день
Базовый
  • Ежедневная прибыль: 1.5%
  • Вывод прибыли: В любое время
  • Тело депозита: Возвращается
  • Минимальная сумма: 100 ₽
  • Максимальная сумма: 99 999 ₽
  • Срок контракта: 180 дней
Выбрать
3%
в день
Продвинутый
  • Ежедневная прибыль: 3%
  • Вывод прибыли: В любое время
  • Тело депозита: Возвращается
  • Минимальная сумма: 100 000 ₽
  • Максимальная сумма: 1 000 000 ₽
  • Срок контракта: 180 дней
Выбрать

Юридическая информация

Пользовательское
соглашение

Политика
конфиденциальности

Свидетельство о государственной
регистрации юр.лица

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документы

Калькулятор прибыли

рублей

Контракт заключается на 180 дней.
Прибыль начисляется ежедневно.

Контракт: БАЗОВЫЙ
Прибыль в день: 1.5%
Сумма: 100 - 99 999 рублей
Ваш доход составит
1 .50
Начать зарабатывать

Отзывы инвесторов

Андрей Сладковский

Всегда мечал путешествовать, но профессия не позволяла ни накопить достаточно денег, ни зарабатывать удаленно. Благодаря Unicrypt эти проблемы в прошлом, мы с семьей уже объехали почти всю Европу, а впереди весь Мир.

Никита Колотовкин

Не перестаю удивляться как же здесь все просто и понятно, прозрачные условия и огромная редкость - российские документы, а не каймановы острова и прочее. Людям без опыта - рекомендую, а те к то с опытом - сами понимают насколько это круто. Я знаю о чем говорю, Юникрипт - не единственная инвестиционная платформа которой я пользуюсь, мне есть с чем сравнить.

Читать всё

Валентина Роганова

Здорово что платится все с первого дня, можно сразу вностиь сумму побольше и не бояться, что останешься без средств к существованию. Уже 4 месяца с вами)) Порекомендовала вас своим друзьям и знакомым!

Олег Поджунас

Этот сервис мне позволил не бросать любимую работу с недостаточно высокой для отца семейства зарплатой ради семьи. Сегодня я продолжаю делать то, что мне нравится, а доход с юникрипта обеспечивает мою семью.

Ольга Чупрова

Привет всем, начинала я почти без денег, все проверила и рекомендовала друзьям и знакомым которых у меня куча. Результат не заставил себя долго ждать - сейчас я зарабатываю здесь больше чем на основной работе.

Тимофей Гамилов

Продал машину и открыл контракт, сначала как водится попробовал с суммами поменьше, убедился в законности все этого предприятия и не прогадал. Вложенное уже трижды окупилось. Респект создателям!

Павел Шугоберский

Конечно рекомендую. Вложил 300тысяч, почти сразу начал реинвестировать и спустя пару месяцев, начал получать по 15 тыс. каждый день. Пока ни одна работа не приносила мне таких денег.

Читать все отзывы

Часто задаваемые вопросы

С какого возраста возможно принимать участие в платформе?

Работать с нашей компанией могут только совершеннолетние граждане своей страны. Поэтому если вы живете в РФ и вам нет 18 лет, то работать с нами вы можете только совместно с совершеннолетними друзьями или родственниками.

Нужно ли приглашать кого-то чтобы зарабатывать?

Нет, приглашение партнеров не является обязательным условием. Вы можете начать зарабатывать сразу после регистрации, заключив контракт в личном кабинете.

Фиксированная ли у Вас ежедневная прибыль?

Уровень вашего дохода фиксируется на момент заключения контракта и не меняется до момента истечения его срока действия. Этого удалось добиться благодаря диверсификации рисков. Мы распределяем средства по нескольким направлениям и даже в случае потери на одном из них, совокупная прибыль остается положительной.

Почему я могу доверять Юникрипт?

Мы дорожим своей репутацией и на сегодняшний день с нами работают более 30 специалистов, каждый из которых имеет высокий кредит доверия и богатый (и что важно - успешный) опыт в своей сфере деятельности, позволяющие нам планировать прибыль и предлагать инвестиционные планы с высоким фиксированным процентом, что выгодно отличает Unicrypt от многих конкурентов, а официальный статус на территории РФ является гарантом прозрачности нашей деятельности. Нелишним будет упомянуть, что наш уставный капитал составляет 2 млн рублей и это несложно проверить в открытых источниках.

Пошаговая инструкция,
как начать зарабатывать

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Трейдинг

Торговля на криптовалютных биржах

Высокая волатильность криптовалют отпугивает новичков, но выглядит привлекательно для опытного трейдера. Используя знания механизмов работы классических бирж, мы за считанные часыпополняем баланс на крупные суммы, закрывая сделки с высоким уровнем волатильности. Стабилизаторами стратегии выступают сделки с низкой волатильностью.В итоге чистая прибыль держится на уровне выше 10%.

Облачный майнинг

Аренда мощностей майнинг ферм

Cloud mining - процесс добычи криптовалюты с использованием удаленного центра обработки данных с общей вычислительной мощностью. Это намного выгоднее, чем добыча криптовалюты на собственном оборудовании, т.к. фермы и дата центры данных компаний построены в местах с дешевой электроэнергией, а также используют специализированное oборудование — ASIC, приобретаемое по оптовым ценам.

ICO

Initial Coin Offerings - первичное размещение монет

Инвестируя в криптовалютные стартапы, мы зарабатываем на росте стоимости их цифровых активов - токенов. Эти токены распределяются между инвесторами в соответствии с долей вложенных в стартап денег. За короткий срок цена токенов может вырасти в сто и более раз. Прекрасный пример - криптовалюта Eter, цена которой во время ICO составляла $0,3, а позже перевалила за $400.